WineTheatre’: il vino va in scena. Il 19 febbraio il primo appuntamento.

“Wine Theatre – Il vino va in scena” è il nuovo progetto eno-culturale di “Ecotouring Costa Viola”. Ancora una volta il vino sarà protagonista. Anzi di più: sarà una guida. Come un novello “Cicerone” il mondo del vino consentirà di approfondire aspetti paesaggistici, storico-culturali ed enogastronomici, perchè si sa, il vino racchiude in se tutti i profumi, le caratteristiche e lo spirito del territorio che rappresenta.In quattro serate, una al mese, “Wine Theatre – Vini, Cibi, Personaggi, Paesaggi” presso il Regent Hotel di Catona di Reggio Calabria, consentirà tramite l’approccio alla degustazione guidata (tenuta dagli assaggiatori ONAV Rosario Previtera, Eleonora Uccellini, Alessandro Passalia) di scoprire vini e paesaggi, prodotti e produttori, tradizione e innovazione, tra cultura, immagini, storie dal vivo e soprattutto reading a tema.Il primo appuntamento è per mercoledì 19 febbraio alle ore 20,15 presso il Regent Hotel con “I vini del mare e dei terrazzamenti”. In degustazione i caratteristici vini “eroici” dalla Costa Viola reggina, della Valtellina lombarda e delle cinque Terre liguri, provenienti dai territori “estremi” da cui anche il nome di “vini estremi” o “di montagna”.Gli abbinamenti all’assaggio tecnico e per la cena finale saranno tre prodotti tipici aspromontani raccontati dai loro produttori: il Caciocavallo di Ciminà (Presidio Slow Food”), il raro e tradizionale “Prosciutto di Canolo” (ottenuto in piena Area Parco) e i pani della tradizione che si sfideranno, a loro volta, nell’abbinamento col prosciutto: il Pane di Cànolo, il Pane di Platì, il Pane di Cerchiara a marchio De.c.o. Il reading, a cura di Eleonora Uccellini, riguarderà brani tratti dai testi degli antichi viaggiatori del “Grand Tour”, del romanzo mitologico “Scilla” di Oreste Kessel Pace, di “Maledetto Sud” di Vito Teti ed altri ancora