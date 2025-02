Padel, ‘Winter Cup TPRA’: le qualificate calabresi alla fase nazionale

Sui campi del Centro sportivo “Mirabella” di Vito a Reggio Calabria si sono concluse le finali regionali TPRA FITP della Winter Cup 2024/25 di Padel.

Un fine settimana all’insegna dell’agonismo, del divertimento e della socialità in perfetto stile TPRA. Trenta squadre rappresentanti tutte le cinque province calabresi si sono confrontate per raggiungere le finali delle due categorie previste: Oro e Argento nei tabelloni maschile, femminile e misto.

Nella categoria Oro, sia nel maschile che nel femminile, sul gradino più alto del podio il “Mirabella”, mentre nel misto vince “San Michele” di Catanzaro.

Nella categoria Argento trionfano “Globo padel” di Cittanova nel femminile, “Joy Tower” di Gioia Tauro nel maschile e “Padel Borgia” nel misto.

Alla presenza del Presidente del Comitato regionale Calabro della FITP Andrea Massimilla, del fiduciario regionale TPRA Umberto Franza e del coordinatore provinciale TPRA Pietro Pirrello, che hanno assistito alle finali, si sono svolte le premiazioni delle sei squadre vincitrici e delle finaliste. Il presidente Massimilla ha sottolineato l’ottima qualità dell’organizzazione dell’evento con l’augurio che dal circuito del TPRA possano uscire realtà agonistiche di livello che possano dare lustro alla regione.

Tutte le squadre vincenti hanno acquisito il diritto di partecipare alle finali nazionali che si terranno, per il maschile e femminile, alla Padel Arena Fastweb a Torgiano (Pg) il 15 e 16 marzo, mentre, per il misto, a La Bola Next di Ancona il 29 e 30 marzo.