Winter Party al Bobino Club per Ferrari Fashion School

Milano – Ferrari Fashion School saluta il 2014 con un party glamour. Dopo aver inaugurato nel mese di settembre l’anno accademico nella nuova sede milanese di Via Savona 112/A, Ferrari Fashion School organizza il 10 dicembre per tutti i suoi studenti delle sedi di Milano e Lodi un party a tema.Un’ occasione per incontrare al di fuori della scuola non solo lo staff e gli studenti, ma anche gli ex alunni oggi professionisti, attivi nel mondo della moda. Saranno presenti, inoltre, ospiti d’eccellenza che potranno condividere con gli invitati la loro esperienza in una serata all’insegna della creatività e del divertimento!Appuntamento dunque il 10 dicembre alle 20.00 al Peugeot Bobino Club di Milano, location di pregio della movida milanese, nonché luogo ideale per accogliere sfilate e feste a tema di Ferrari Fashion School.Per dare un tocco di creatività alla serata, il Dress Code richiesto al Winter Party sarà rigorosamente Red Twist!! Invitiamo pertanto tutti gli ospiti che si accrediteranno all’evento a indossare qualcosa di rosso e creare un outift a tema.Al termine della serata, grazie alla partecipazione di AVON COSMETICS, sarà distribuito per gli ospiti dell’evento un graditoomaggio cosmetico .Per informazioni e accrediti contattare: Monica RennaUfficio stampa Ferrari Fashion School347.68.51.119Eva Rondinelli388.60.55.706ufficio.stampa@ferrarifashionschool.itpressofficeferrari@gmail.com