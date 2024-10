Work Point Italy: un nuovo modo per cercare lavoro a Reggio Calabria e provincia

Work Point Italy nasce dall’idea di un gruppo di ragazzi che, unendo le proprie esperienze di vita, hanno deciso di voler aiutare il prossimo nella ricerca del lavoro.

Ognuno con storie diverse, hanno fatto tesoro delle proprie difficoltà, capendo che da esse potevano trovare un punto di appoggio per potersi dar la spinta verso nuovi orizzonti. Ed è questo il messaggio che portano a tutti coloro che si trovano in un momento grigio a livello lavorativo.

“… Non solo vogliamo indirizzare le persone verso nuove offerte lavorative in base a ciò che cercano nella zona di loro interesse, vogliamo proprio cercare di cambiare in modo positivo il loro pensiero. Non cambiando ciò che ne è stato del passato, perché non siamo dei maghi, ma ispirando ed incentivando tutti i nostri iscritti ad agire, perchè è solo agendo che si raggiunge il proprio obiettivo. Cancellando dal proprio vocabolario la parola – accontentarsi – in quanto nel nostro modo di vivere nulla viene per accontentarsi, ma tutto per aiutarci a raggiungere la vetta!..”

Ed è così che abbiamo voluto creare dei normalissimi gruppi su Facebook sulle maggiori città italiane, con la differenza che nei nostri gruppi i nostri moderatori rispondono ad ogni richiesta di aiuto con delle proposte lavorative adatte alle loro esigenze.

Da nord a sud, in meno di un anno, vantiamo tantissime assunzioni tramite il nostro lavoro, la nostra forza e l’umanità che trasmettiamo in tutto ciò che facciamo, sia con le imprese sia con i privati.

WORK POINT ITALY

Work Point Italy in particolare si occupa di: sponsorizzare le nuove start up, artigiani e liberi professionisti che vogliono essere sponsorizzati sui vari social; offrire consulenza per la ricerca di lavoro; ricercare attivamente lavoro tramite l’affiancamento di un tutor per chi ne fa richiesta per ricercare un’occupazione congrua alle esigenze ed esperienze di chi cerca lavoro; aiutare il candidato nella stesura dei Curriculum Vitae.

I gruppi Facebook sono attivi per quanto riguarda il Sud Italia per tutta la Calabria in particolare; all’interno del nostro staff sono presenti anche dei collaboratori provenienti dal Sud Italia che hanno fatto proprio l’ideale del progetto portandolo avanti in maniera spontanea.

Lo scopo del progetto Work Point Italy è quello di dare l’opportunità di incrociare la domanda e l’offerta di lavoro il più possibile attraverso la diffusione di opportunità di lavoro serie e verificate dallo Staff stesso, orientando i candidati verso le offerte di lavoro più idonee al loro profilo personale e professionale. La speranza è quella di ampliarci in particolar modo nel Sud Italia, confidando nella diffusione del servizio ed espandendolo in maniera concreta.

Invitiamo pertanto i datori di lavoro e chi ricerca attivamente lavoro di consultare i nostri gruppi Facebook nonché la pagina ufficiale Work Point Italy per conoscere meglio la nostra realtà e per contribuire a migliorare e costruire il futuro di tutti.