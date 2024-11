Workshop ecologico di gioielli di carta e filatura della carta a Reggio Calabria.

Arriva per la prima volta a Reggio Calabria la creatività della giovane artista Cartalana, con il workshop organizzato da Cefcom (Centro per la Formazione e la Comunicazione Mediterranea) in tema di riciclo e di ecologia.Obiettivo del workshop, che si terrà sabato 3 gennaio alle ore 15:00 c/o la sede Cefcom (in Via Santa Lucia al Parco, 9 a Reggio Calabria), è quello di imparare la tecnica della filatura della carta da recupero per la creazione di originali gioielli di design.Cartalana porta avanti questo suo progetto dal 2012, nato nei pressi dei colli bolognesi. Milano adesso è la sua città di adozione.I suoi gioielli sono interamente fatti a mano all’interno di un laboratorio artigianale senza l’ausilio di imprese esterne né di macchinari. Cartalana sostituisce alla preziosità dei metalli nobili e delle gemme il valore etico delle creazioni e la novità nello stile suggerendo nuovi percorsi per salvaguardare l’ambiente e dare nuovo valore alla tradizione artigiana. Il filo è realizzato con giornali quotidiani, volantini pubblicitari, posta in cassetta e qualsiasi altro tipo di carta a bassa grammatura e scarsa porosità.Per partecipare al workshop non è necessaria alcuna capacità tecnica, ma soltanto tanta curiosità e tanta voglia di vivere la bellezza dell’arte manuale. A ciascun partecipante sarà consegnato un piccolo fuso in legno d’ulivo artigianale, strumento indispensabile per filare la carta.Per info e prenotazioni: cefcomcorsi@gmail.com – 329.4435864s