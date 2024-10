Xenia Book Fair, la fiera nazionale del libro all’aperto a Reggio Calabria

240314 - fiera internazionale del libro per ragazzi - - foto Nucci/Benvenuti

Completato il programma che darà corpo alla terza Edizione di Xenia Book Fair — la fiera nazionale del libro all’aperto (sull’accoglienza) di Reggio Calabria –. Il calendario degli eventi sarà divulgato nei prossimi giorni.

Il filo conduttore che attraversa il progetto culturale di Xenia Book Fair (Parco della Mondialità di Gallico – RC — 27/28/29/30 luglio 2017) è legato alla scoperta ed al riconoscimento dell’Altro e del bisogno di pensare e condividere valori universali attraverso la lettura.

“Diventa fondamentale esplorare nuovi mondi, anche i più remoti, per far emergere una storia, uno scrittore”.

La Fiera registrerà la partecipazione di decine di case editrici (provenienti da tutto il territorio nazionale) ed un grande gruppo editoriale. L’evento che vuole collocarsi (in prospettiva futura) come una delle più grandi e significative fiere librarie all’aperto d’Italia registrerà la partecipazione attiva di numerosi autori di richiamo nazionale ed internazionale.

Alisa Ganieva, scrittrice russa di 32 anni, considerata dalla critica una delle più interessanti autrici in circolazione.

HAFEZ HAIDAR (proposto per il PREMIO NOBEL per la PACE), poeta e scrittore libanese traduttore per Mondadori delle Mille e una notte nonché dell’intera opera di Gibran K. Gibran, è Docente di Lingua e Letteratura Araba all’Università di Pavia, operatore culturale e promotore ai massimi livelli dell’Integrazione Culturale e Religiosa tra i popoli, testimone di diverse iniziative e missioni internazionali a favore dell’Integrazione. Recentemente è stato insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica.

Dato Magradze, già Ministro della Cultura del suo Paese durante il governo di Eduard Shevardnadze, autore dell’Inno Nazionale della Georgia e nel 2011 candidato al Premio Nobel per la Letteratura, e poi in sindaco di Riace Domenico Lucano, la promettente autrice georgiana Ruska Jorjiolani, Nunu Geladze, gli scrittori italiani Daniele Castrizio (storico), Sara Rossi (soprano), Laura Barberio (avvocato), Carlo Marchi (ex dirigente polizia penitenziaria), presenti anche i reggini Franco Arillotta Tiziana Calabrò, Achille Concerto e Pat Porpiglia. Prevista la partecipazione di Davit Bazerashvili Ministro plenipotenziario georgiano.

La fiera ospiterà gli artisti Diego Dattola, Adelaide D’Agostino e Alessandro Allegra. Gli intermezzi musicali saranno curati dall’Accademia musicale Giuseppe Verdi di Reggio Calabria

Gli incontri saranno coordinati dal corpo redazionale della Casa Editrice Leonida, dal laboratorio di scrittura Gli Evidenziatori, dall’Associazione Culturale Anassilaos e dal Circolo Culturale Reghium Julii.