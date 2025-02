Zambrotta in città: il passaggio sulla Reggina e la famosa vittoria sulla Juventus

Nel ciclo di appuntamenti con i grandi campioni, collegati alla mostra “Il Calcio è arte“, due giorni dopo l’arrivo di Fabio Capello, è stata la volta del duo ex Juventus e non solo Cabrini e Zambrotta. ‘Sala Quistelli‘ dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria gremita per l’occasione, la tematica “Il calcio ieri e oggi“. Inevitabile a Gianluca Zambrotta la domanda sulle sfide contro la Reggina: “Reggio è stata sempre una piazza difficile. Sono venuto diverse volte, e certamente quello che non posso dimenticare sono le sconfitte qualcuna con polemiche annesse. Reggio città bellissima, poi quando vedo il mare. Spero che la Reggina possa tornare in serie A”.