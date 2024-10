Reggae e stocco da Zio Fedele, per un weekend tra Giamaica e Calabria

Cosa bolle in pentola stavolta? Zio Fedele presenta gli eventi della settimana.

Il bistrot di via Zaleuco si prepara ad un altro weekend all’insegna della musica, dei sapori e, come sempre, della multietnicità. Il locale, divenuto ormai un punto di riferimento per reggini e turisti, punta non solo a mantenere vive le tradizioni del territorio, ma soprattutto a far scoprire agli avventori nuovi mondi.

JAMAIKA MULE

Il primo appuntamento da Zio fedele è per venerdì 8 novembre. Un evento ispirato alla tradizione giamaicana, tra suoni, profumi e sapori, dall’aperitivo all’after dinner in compagnia della splendida selezione musicale di Alex Perdido.

Cosa aspetti? Non perdere l’occasione di rivivere l’atmosfera reggae

PRANZO DELLA DOMENICA

Dopo il tributo alla Giamaica, lo Zio torna in terra nostrana con un grande classico dell’arte culinaria reggina: lo stocco. Dato il successo delle precedenti domeniche, il family bistrot organizza un pranzo da leccarsi i baffi!

Zio Fedele, ha dato già prova delle sue grandi doti in cucina, sin dall’apertura del locale, sono state veramente infinite le proposte presentate in tavola ai reggini. Adesso è la volta di una tradizione impossibile da non amare, quella del pesce tipico di Mammola, ma apprezzato anche oltre i confini regionali.

L’appuntamento è per domenica 10 novembre.

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207