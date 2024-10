Zio Fedele, chiusura col botto per Festa di Madonna

La notte dei fuochi, quella che segna la fine di Festa di Madonna a Reggio Calabria, è ormai alle porte. In tanti non sanno ancora come trascorrere questa sera speciale, per questo CityNow vi ricorda l’appuntamento in via Zaleuco.

Zio Fedele vi aspetta non solo con i tipici panini della festa, ma anche con la band del momento: Augusto Favaloro & i Ruba cuori. Quale modo migliore di salutare la festa cittadina se non sulle note della canzone che ci ha fatto ballare per tutta l’estate?

Non mi piace il Brasile,

non voglio andare alle Maldive,

non portatemi in Arabia,

voglio stare solo a Reggio Calabria.

L’appuntamento è per questa sera, martedì 17 settembre 2019, a partire dalle ore 21:30. Un concerto imperdibile con un mix di canzoni con la hit dell’estate e la nuova canzone di “Festa Madonna”.

La serata prosegue, ovviamente, a suon di cibo in attesa dello scoccare della mezzanotte. Dallo Zio la tradizione va sempre a braccetto con l’innovazione, per questo motivo gli affezionati clienti potranno trovare presso il bistrot:

il classico panino della tradizione ( salsiccia, caponata/peperonata, cipolla in agrodolce, patate);

( salsiccia, caponata/peperonata, cipolla in agrodolce, patate); la tradizione secondo lo Zio con hamburger di salsiccia, patate caserecce e i classici ingredienti della tradizione a scelta (caponata/peperonata, cipolla in agrodolce).

Il pane è rigorosamente home made! Pronti ad un’altra serata di divertimento dallo Zio più amato in città?

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207