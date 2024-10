Una Pasqua da Zio, gli appuntamenti della settimana

Nuova settimana, nuovi eventi da Zio Fedele! La voglia di stare insieme e divertirsi però è sempre la stessa ed aumenta ancora in occasione della Pasqua

Nuova settimana, nuovi eventi da Zio Fedele! La voglia di stare insieme e divertirsi però è sempre la stessa.

Come ormai d’abitudine, il bistrot di Via Zaleuco propone ai suoi affezionati clienti tantissimi eventi, dall’aperitivo all’after dinner passando per pranzi e live music.

MERCOLEDI’

Da Zio Fedele il mercoledì comincia alle ore 20:00 con il seminario: “Rotolando verso sud”. Nel bistrot famoso per la sua interculturalità si parlerà di immagini, suoni, parole sui valori dell’ospitalità.

Presenta Alessandra Pierro ed introduce Camillo Leone. Intervengono: Isidoro Pennisi, Alessandro Villari e Fedele Zaminga.

Alla fine del seminario il bistrot lascia spazio allo “Zio poliglotta” e prende il via l’ormai famoso Tandem linguistico con #esn Reggio Calabria e gli studenti erasmus.

Ad allietare la serata di oggi, mercoledì 17 aprile, sarà il dj Luigi Regolo a partire dalle 22:30.

Il fine settimana Zio Fedele è aperto anche a pranzo, non solo a cena! Un’ottima scusa quindi per godere di una cucina innovativa che non dimentica la tradizione.

Fino a domenica sarà inoltre possibile usufruire di una speciale promozione sulla Corona! Da Zio Fedele è infatti tempo di Corona Beer Fest.

DOMENICA

La domenica da Zio Fedele è sempre una grande festa da mattina a sera, ma cosa succederà nel giorno di Pasqua?

In occasione delle festività pasquali il bistrot mantiene il suo doppio appuntamento pranzo e cena.

PRANZO

Il pranzo di Pasqua da Zio Fedele comincia alle ore 13:00 con un ricco menù da far venire l’acquolina in bocca. Per queste festività infatti il locale del centro città ha pensato veramente a tutto, dall’antipasto al dolce!

MENU’

Antipasto:

selezione di antipasti cotti e crudi, salumi e formaggi calabresi.

selezione di antipasti cotti e crudi, salumi e formaggi calabresi. Primi:

– maccheroni al ragù di agnello;

– lasagna verde con croccante di verdure miste;

– maccheroni al ragù di agnello; – lasagna verde con croccante di verdure miste; Secondi:

– agnello arrosto con verdure saltate e patate al forno;

– pancia di maiale con mele saltate;

– contorni insalata ricca di verdure fresche e patate aromatizzate;

– agnello arrosto con verdure saltate e patate al forno; – pancia di maiale con mele saltate; – contorni insalata ricca di verdure fresche e patate aromatizzate; Dolce della tradizione con rivisitazione dello zio.

Il prezzo è di 30€ euro (bevande escluse).

Zio Fedele pensa anche ai suoi piccoli clienti e per loro ha studiato un menù bambino under 12.

Primo: pennette al sugo o lasagne;

secondo : Cotoletta e Patatine fritte

Il prezzo è di 15€ (tutto incluso).

Da Zio sono previste anche specialità vegetariane su richiesta.

CENA

Dopo un abbondante pranzo, Zio Fedele vi aspetta per cena alle ore 21:30 in compagnia di Alex Perdido selector music.

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207