Zio Fedele, lo Zamundo ospita il duo che ha conquistato X-Factor

La Zio Fedele Family è lieta di presentare il secondo appuntamento di Zamundo. Il festival musicale che, sin dalla scorsa edizione, ha incantato i reggini torna anche nel 2019 con un ricchissimo programma.

Il primo appuntamento del format, nato dalla collaborazione tra la famiglia Zaminga e Alessio Laganà, è stata un vero successo. Il cantante e chitarrista Bunna ha fatto danzare i reggini arrivati in via Zaleuco con il ritmo incalzante della sua musica.

La famiglia Zaminga non poteva non celebrare la ‘multietnicità‘, questo il motivo per cui ogni appuntamento del Festival sarà dedicata ad artisti provenienti da diversi culture e che promuovono diversi generi musicali. Questa settimana Zamundo Festival lascia il passo alla musica elettronica – rock.

QUANDO

L’appuntamento è fissato per domenica 21 luglio a partire dalle ore 21:00 nel piccolo angolo di paradiso occupato dal bistrot in via Zaleuco. I protagonisti di questo nuovo evento musicale saranno i “The Heron Temple“.

Un progetto musicale che nasce ufficialmente nel 2016 dall’incontro tra Valerio Panzavecchia e Vincent Hank. L’intento dei due artisti è quello di unire la passione per il soul-blues-rock del passato con la più moderna musica elettronica. Un mix del tutto personale fatto di chitarre elettriche, suono del Rhodes che si fondono a drum machine e sintetizzatori.

Il duo che ha conquistato X-Factor, Fedez, Mara Maionchi, Levante e Manuel Agnelli, sta per arrivare a Reggio Calabria.

Sarà un’ESTATE magica… L’ESTATE dello Zio… Quella bella… Quella tra amici..

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

21 Luglio The Heron Temple (Elettronica/Rock/Blues) + Alex Perdido;

02 agosto Ikan Hyu (electro-pop Svizzera) + Alex Perdido;

09 agosto SKUNCHIURUTI (Psyco-folk);

21 agosto Cristina Russo Neo soul Combo (neo soul r&b). soul moderno elettronico, musica afroamericana



Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

#ziofedelefamilybistrot #ziofedele#ilmodogiustodistareinsieme

INFO & PRENOTAZIONI

339.3149207