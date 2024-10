Zio Fedele presenta le imperdibili cene tra arte e musica

Dopo gli speciali eventi che hanno visto protagonisti Tiziana Suraci Trio e Augusto Favaloro & i Rubacuori, Zio Fedele torna sul palcoscenico delle serate reggine con altri due imperdibili eventi.

ZAMUNDO FESTIVAL

Proseguono gli appuntamenti dello Zamundo Festival. Dopo il successo dei primi due concerti, in via Zaleuco arriva a Ikan Hyu, duo electro-pop zurighese, una scoperta decisamente interessante: una scarica di elettronica mista al pop che sta infiammando gli animi e il palco di mezza Europa. Sono state recentemente nominate “Best Talent” dai colleghi di SRF3 e in Svizzera interna stanno macinando un successo dopo l’altro.

Non perdete l’occasione di ascoltare dal vivo la musica internazionale. Zio Fedele vi aspetta venerdì 2 agosto.

ALMOREYNA

Almoreyna è l’incontro della calabrese Martina Vizzari e dell’umbra Claudia Mazzocchi, di una chitarra flamenca e di una chitarra classica, di un capricorno e di un sagittario. Percorsi di studio differenti ma tanta voglia di suonare insieme hanno dato vita ad un progetto in continua evoluzione, che trova le sue radici nel flamenco.

I brani sono inediti e in acustico, frutto di uno scambio continuo di idee musicali e non solo.

L’ispirazione è fortemente legata ai paesaggi della Costa Viola, in particolare della splendida Scilla, città natale di Martina. Nella serata di domenica 4 agosto presso Zio Fedele, Le Almoreyna saranno affiancate da due artiste, la cantante Rossella Oliveri e la pittrice ternana Francesca Fausti che dipingerà dal vivo ispirata dalla musica.

LE CENE DELLO ZIO

Gli eventi del bistrot di via Zaleuco sono accompagnati dalle prelibatezze dello zio. Tra gustosissimi panini di mare (10 diverse tipologie), coppo di pesce, tagliate di carne, hamburger, pizze stirate e gustosi fritti, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Le cene di Zio Fedele sono, inoltre, accompagnate da innumerevoli cocktail, preparati a regola d’arte, e gustosissimi dessert.

Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

INFO & PRENOTAZIONI

339.3149207

