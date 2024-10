La magica estate di Zio Fedele prosegue a suon di musica e intrattenimento

L’estate dello Zio non si ferma mai. Il bistrot di via Zaleuco prosegue con la sua serie di eventi sempre nuovi, sempre diversi.

ZAMUNDO FESTIVAL

Il weekend ha inizio con un nuovo appuntamento Zamundo. Il festival della musica multietnica questa settimana vedrà protagonista un gruppo a noi molto vicino. Dopo aver ospitato artisti di diverse nazionalità, Zio Fedele fa ritorno a Reggio Calabria, a Cataforio per la precisione. É da qui che arrivano gli ‘Skunkiuruti‘.

Canti a cappella, strumenti antichi e un’energia fuori dal comune sono le principali caratteristiche della band locale che ha incantato personaggi del calibro di Vinicio Capossela, che li ha voluti al suo Sponzt Festival.

‘Skunchiuruti’ nel nostro dialetto significa ‘sconclusionati’, persone che non seguono la logica, ma non questo superficiali. Da qui l’idea della band di proporre canzoni popolari, cercando di utilizzare strumenti tipici del territorio ormai dimenticata unendoli ad espressioni musicali moderne.

L’appuntamento con il live degli artisti locali è previsto per venerdì 9 agosto a partire dalle ore 21:00.

DOMENICA 11 AGOSTO

Le sorprese non finiscono qui. Per concludere al meglio la settimana, Zio Fedele propone ai suoi avventori un evento imperdibile che vedrà la presenza de “Le Portinaie“. Le famose Drag Queen che, con la loro bravura e simpatia, hanno conquistato il pubblico reggino stanno per presentare un altro fantastico show. Nel corso della serata Doretta, Diamanda, Lady Godiva, Lady Aisy, Cherilyn e Nerisha saranno le speciali cameriere dello Zio.

LE CENE DELLO ZIO

Gli eventi del bistrot di via Zaleuco sono accompagnati dalle prelibatezze dello zio. Tra gustosissimi panini di mare (10 diverse tipologie), coppo di pesce, tagliate di carne, hamburger, pizze stirate e gustosi fritti, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Le cene di Zio Fedele sono, inoltre, accompagnate da innumerevoli cocktail, preparati a regola d’arte, e gustosissimi dessert.

Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

#ziofedelefamilybistrot #ziofedele#ilmodogiustodistareinsieme

(foto di Marco Costantino)

INFO & PRENOTAZIONI

339.3149207