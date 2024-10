Zio Fedele vi porta a ballare: il programma della settimana

Dopo il grande successo della “Cena con delitto” e l’Hamburger Day, Zio Fedele questa settimana decide di portarvi a ballare.

Con l’arrivo della bella stagione (si spera), il bistrot di Via Zaleuco decide di incentrare le sue serate sulla musica e la danza. Due arti simili, complementari, che i reggini amano in particolar modo.

QUANDO

Si comincia mercoledì 5 giugno alle ore 21:45 con un live acustico di tango argentino, un genere musicale ed una danza sociale che da Buenos Aires si è diffuso in tutto il mondo contagiando anche Reggio Calabria con il suo ritmo incalzante.

Il Trio di Tango Argentino che allieterà la serata è composto da Federico Pierri – Voce, Hugo Satorre – Bandoneón e Patricio Noé Crom chitarrista.

Gli appuntamenti dallo Zio continuano sabato 8 giugno sempre alle ore 22:00 con il dj set di Luigi Regolo.

ZIO FEDELE

Zio Fedele è diventato, in poco tempo, uno dei punti di riferimento per i giovani reggini (e meno giovani) che hanno trovato nella ‘casa’ dello Zio un luogo intimo, accogliente, fatto di semplicità, amore per la propria terra e tanta, tanta professionalità.

Tutti i giorni si inizia con l’aperitivo dalle ore 18.30 fino all’after dinner e visto il grande successo degli hamburger gourmet Zio Fedele decide di estendere la sua speciale promozione anche a questa settimana!

INFO & PRENOTAZIONI

339.3149207