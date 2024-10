Da Zio Fedele è arrivata l’estate: nuovo spazio all’aperto ed un ricco menù

La ripartenza sembrava un miraggio, ma ancora una volta, Zio Fedele è riuscito a stupire i reggini con il suo grande impegno.

Il dehors dello Zio

Dopo tanta attesa, dovuta in particolar modo all’emergenza Covid, in via Zaleuco è finalmente pronto il nuovo dehors dello Zio. Lo spazio all’aperto che vede l’installazione di nuovi tavoli e sedie è, ovviamente, un’altra opera realizzata da Nonno Sciao per il bistrot della famiglia Zaminga.

Ripartire è stata una vera e propria sfida, per gestori e avventori che hanno dovuto trovare il giusto equilibrio ed imparare, di nuovo, a convivere:

“Ringraziamo chi, fino ad ora e nonostante il caldo e le difficoltà, non ci ha abbandonato. I nostri affezionati clienti ci hanno permesso di lavorare, di farlo bene e di rimetterci in sesto dopo il lockdown permettendoci di reintegrare i nostri dipendenti”.

L’apertura dello spazio all’aperto di Zio Fedele è dunque un piccolo omaggio ai reggini che, complice la sicurezza assicurata, sono tornati al bistrot con ancora più voglia di prima.

Il menù estivo

Con l’arrivo della bella stagione, il bistrot di via Zaleuco non poteva che rinnovare e ampliare la sua proposta culinaria. Dall’aperitivo, ai drink con preparazioni homemade di frutta fresca e sciroppi, passando per gustosi taglieri ed i nuovissimi piatti a base di pesce.

La vera novità sono proprio loro: le 7 varianti di panino con il pesce spada e panini di mare.

Il pesce spada è un classico della cucina reggina, in particolar modo durante l’estate. La specialità dei panini di mare, però, risiede anche nel pane preparato direttamente dal bistrot con farine attentamente selezionate dallo Zio.

Zio Fedele introduce anche i maxi toast ed i maxi hot-dog. Non possono mancare primi e secondi sia di terra che di mare. Da non perdere l’occasione di gusta il menù del giorno, super vantaggioso con antipasto, primo, secondo, contorno e dolce. Per chi non riesce a rinunciare alla regina della cucina italia, il bistrot offre la possibilità di assaggiare deliziose pizze stirate.

Presente, anche, una vasta scelta di antipasti, taglieri e fritti rigorosamente homemade. Zio Fedele non è solo ‘salato’ e, per la nuova stagione appena iniziata ha pensato a dei dolci molto particolari anche per celiaci ed intolleranti al lattosio.

Tante cose sono cambiate in questi mesi, l’appuntamento per l’happy hour, invece, rimane invariato, si inizia alle 18:00 e si va avanti fino alle 21:00 con preparazioni sempre nuove, create con entusiasmo dai ragazzi della cucina, accompagnate da freschissimi drink.

“Ogni settimana ci saranno delle offerte sia sul food che sul beverage. Non diciamo troppo, man mano le sorprese verranno svelate”.

Prenotazioni, ordini al tavolo e domicili

Lo Zio tiene tantissimo ai suoi clienti e, per farli sentire più sicuri, in questo difficile periodo, ha organizzato al meglio il suo servizio.

Gli avventori, infatti, potranno prenotare il proprio tavolo da casa e, una volta arrivati al locale, ordinare senza dover aspettare. Come? Con pochi e semplici clic! Se vuoi usufruire dei vantaggi garantiti dal bistrot di via Zaleuco basta registrarsi sulla piattaforma ziofedele.myordermenu.it. Da qui sarà possibile, anche, sfogliare tutto il menù scannerizzando il QR code presente al tavolo.

Lo Zio, però, ha pensato anche a chi, anzichè uscire, preferisce rimanere a casa. Per i tuoi domicili potrai utilizzare sia la piattaforma ziofedele.myordermenu.it che flashfood.it. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Maggiori informazioni

3393149207