"Zona Amaranto": appuntamento su CityNow alle 19,30

Come ogni lunedi torna puntuale l'appuntamento con "Zona Amaranto". Si analizzerà la secondo sconfitta consecutiva della Reggina, la terza nelle ultime quattro gare, la prima davanti al pubblico di casa contro l'ultima della classe e per buona parte del secondo tempo con l'uomo in più. Aspettiamo le vostre domande per una analisi più appronfondita della disfatta, insieme agli ospiti in studio e le interviste reaizzate a giornalisti e tifosi a fine gara. Si parte alle 19,30.