‘Zona Amaranto’: play off ancora possibili e le voci sull’addio di Inzaghi

La stagione regolare volge al termine e la Reggina spera ancora di poterne dare un seguito. Certamente è stata gettata al vento una prima grande opportunità, quella di avere ancora in mano il destino rispetto alla qualificazione ai play off. Adesso la squadra è costretta a vincere ma lo era anche prima, con la differenza che bisognerà sperare sui risultati negativi delle altre. Possibilità esistenti ed è per questo che bisognerà crederci fino alla fine. Si parlerà di questo ma anche delle dichiarazioni del presidente Cardona unite a quelle di mister Inzaghi che fanno pensare ad un progetto che rischia di terminare dopo una sola stagione. Appuntamento con “Zona Amaranto” alle ore 19,35 su CityNow (pagina facebook).

Leggi anche