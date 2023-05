'Zona Amaranto': i play off all'ultimo respiro, il futuro di Inzaghi e Taibi e l'omologa

Quel minuto verrà ricordato per lungo tempo dai tifosi amaranto. L’ultimo di una sfida, quella con l’Ascoli, che ha sancito il passaggio della Reggina alla fase successiva, insperato fino a qualche attimo prima. Insieme a tutte quelle circostanze che si erano ipotizzate e in pochi credevano si sarebbero realizzate come il pareggio del Palermo, la sconfitta interna del Pisa e quella del Venezia a Parma. Meritatamente la Reggina conquista i play off, dopo esserci stata dentro per tutta la stagione e spinta fuori dalla penalizzazione. Adesso con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere proverà ad arrivare il più avanti possibile, partendo dalla delicata sfida di venerdi contro il Sudtirol. Partita secca. Poi il futuro del tecnico Inzaghi e quello del Ds Taibi, perchè insieme alla disputa dei play off, è necessario iniziare a programmare. Per ultimo, ma decisamente l’aspetto più importante, l’attesa per quella omologa che si spera arrivi dal Tribunale di Reggio Calabria per l’approvazione del piano di ristrutturazione che aprirebbe scenari totalmente nuovi per la società. Di tutto questo parleremo stasera a “Zona Amaranto“, la trasmissione in onda sulla pagina facebook di CityNow a partire dalle ore 19,35.