Reggio, la notte delle stelle al Flowery Beach

A farvi ballare in questa notte speciale un ospite d'eccezione: Dani J

La notte più attesa dell’estate sta per arrivare. Si tratta della notte delle stelle e dei desideri: il 10 agosto.

Il Flowery Beach, lo stabilimento balneare, che nel 2020 ha colorato il lungomare Falcomatà con la sua presenza, è pronto ad offrirvi un’altra indimenticabile serata.

Complice la location, un panorama da sogno, quello ovviamente dello Stretto, ed anche degli ospiti d’eccezione. Per la notte dei desideri il lido reggino ha pensato a qualcosa in più e, per questo motivo, ha deciso di ospitare Dani J.

“Pronti a trascorrere una notte indimenticabile rispettando le normative vigenti”, dichiarano i gestori della struttura.

Chi è Dani J

Spagnolo doc, da quattordici anni si dedica alla musica come cantautore, produttore discografico e ballerino. La sua musica trasmette freschezza e la forza e lo stile tende a R& B/pop. É considerato un amante della danza e dell’hip hop.

Insieme a lui sul ‘palco’ del Flowery anche Progetto Salsa, Suavemente e Cuban Flex.

Pronti a trascorrere una notte indimenticabile?