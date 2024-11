10 anni e non sentirli: il 4 febbraio Facebook festeggia il suo primo decennio

di Laura Maria Tavella – Il 4 febbraio del 2004 Mark Zuckerberg ed i co-fondatori Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Eduardo Saverin lanciavano Facebook con il nome di The Facebook, suffisso che poi nel settembre del 2005 verrà eliminato per lasciare spazio al solo Facebook come lo conosciamo oggi.A distanza di 10 anni, su Facebook oggi siamo in 1.23 miliardi.Più della metà di queste persone, 757 milioni di uomini e donne, visita almeno una volta al giorno il sito.Secondo Zuckerberg, il successo di Facebook sta nell’aver rivoluzionato il modo di comunicare, se non addirittura il modo di vedere chi siamo.Senza considerare l’enorme successo di Facebook ottenuto negli ultimi anni grazie alla versione mobile: per il fondatore, l’incremento dei ricavi da mobile è stato infatti dovuto alla spinta sulle pubblicità all’interno della timeline e, in particolare, sulla possibilità offerta agli sviluppatori di promuovere le app in timeline, con la gente che le vede, ci clicca sopra perché magari un amico le sta usando, e le installa.Adesso l ’obiettivo è dividere Facebook in tante piccole app, una serie di prodotti che aiuti gli utenti a condividere qualunque cosa.Quali le novità che ci aspettano? La prima app potrebbe essere l’app per i gruppi, seguita poi da quella per il calendario, vale a dire l’evoluzione degli Eventi.Intanto, Buon compleanno Facebook!