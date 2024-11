Oggi si è tenuta nell’Aula Magna di Architettura dell’Università Mediterranea, la quinta conferenza delle attività preparatorie al Festival INU della città metropolitana con relatore il prof. Angel Martìnez Baldò sul tema “Cultura dell’acqua e la progettazione della metropoli valenciana”.

Il ciclo di conferenze City in Progress, Reggio Calabria Città Metropolitana, coordinato da Concetta Fallanca, professore ordinario di Urbanistica della Mediterranea e da Paolo Malara, presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Reggio Calabria è promosso dal Lastre, Laboratorio Integrato per l’area dello Stretto per lo sviluppo del territorio del Dipartimento PAU, dall’Ordine degli Architetti di RC e dall’INU, Istituto Nazionale di Urbanistica.

Il ciclo si è svolto esattamente secondo programma, con le conferenze del mese di marzo (Carta delle metropoli d’acqua, prof. Rinio Bruttomesso), del mese di aprile (Palermo la metamorfosi della città metropolitana, policentrica, reticolare, intelligente e sostenibile, prof. Maurizio Carta) e ben tre nel mese di maggio (Il mare e la città metropolitana di Napoli, prof. Carlo Gasparrini; Progetti e strategie per Tangeri metropoli internazionale, arch. Hanae Bekkari e l’ultima, Cultura dell’acqua e la progettazione della metropoli valenciana, Prof. Angel Martìnez Baldò).

Poiché il Festival INU è stato rinviato al 16 luglio, l’iniziativa conclusiva del ciclo di conferenze preparatorie, prevista per il 4 giugno è posticipata all’8 luglio e sarà dedicata interamente alla nostra città con 100 idee per Reggio Calabria Città Metropolitana. Il Forum di presentazione delle idee (espresse per testi e immagini, disegni e progetti) comprenderà l’allestimento della Mostra e la presentazione del volume editato per l’occasione.

La Call per la partecipazione al Forum sarà pubblicata entro la fine del mese di maggio nei Siti dell’Università Mediterranea, dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, dell’INU e della Casa Editrice Aracne.