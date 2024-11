12 giugno Start Cup Calabria a Reggio: prosegue il tour di presentazione.

Proseguono gli incontri di presentazione della Start Cup Calabria targata 2014. Prossima tappa: l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Giovedì 12 giugno, infatti, dalle 11 alle 13.30 presso l’aula Bianca del Dipartimento dArte dell’Università Mediterranea, l’appuntamento è con studenti, ricercatori e aspiranti imprenditori che vogliono saperne di più sulla business plan competition che raccoglie e premia le migliori idee imprenditoriali innovative nate sul territorio calabrese, organizzata da CalabriaInnova e dall’Università della Calabria in collaborazione con le università Magna Graecia e Mediterranea.Dopo i saluti istituzionali di Claudio De Capua, delegato alla Ricerca Scientifica e Felice Arena, delegato al Trasferimento Tecnologico dell’Università Mediterranea, la parola passerà a Danilo Farinelli, direttore di CalabriaInnova e ad Adriana Mazzei, responsabile servizio Nuove Imprese che racconteranno cos’è la Start Cup Calabria e come sarà possibile partecipare alla competizione.Seguiranno le testimonianze di Angelo Marra dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria e di Samuele Furfaro startupper del team Share your transport, secondo classificato della Start Cup Calabria 2013. E proprio a Samuele Furfaro spetterà il compito di intrattenere il parterre con una lezione di elevator pitch, utile per spiegare la propria idea imprenditoriale a venture capitalist e investitori.Nel corso dell’evento, esperti dell’Università della Calabria e di CalabriaInnova saranno a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.Per ulteriori informazioni, nei prossimi giorni sarà possibile consultare il sito www.startcupcalabria.it, in attesa del lancio ufficiale della Start Cup 2014 che avverrà a fine giugno. Da quel momento sarà possibile presentare, anche online, la propria candidatura alla business plan competition.Per informazioni info@startcupcalabria.it