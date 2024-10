Ferragosto, doppio appuntamento al lido ‘Il Veliero’ di Saline Joniche

È proprio il caso di dire “chi più ne ha, più ne metta”. Il rinomato lido di Saline Joniche “Il Velerio” per l’estate 2022 ha deciso di accompagnare i propri ospiti verso il 15 agosto con un doppio appuntamento all’insegna della musica, del divertimento e, ovviamente, del buon cibo.

Aspettando Ferragosto “Sogno di una notte di mezza estate”

Domenica 14 il magnifico stabilimento balneare, che da anni conduce sulla fascia jonica tanti Reggini e turisti (QUI IL VIDEO), ha in programma una serata da togliere il fiato ispirata alla celebre commedia di William Shakespeare “Midsummer night’s dream“.

Aspettando Ferragosto (QUI IL VIDEO) inizia alle 22:00 con una dinner live music in compagnia di Rocco al Quadrato con Rocco Marcianò alla voce ed alla chitarra, Rocco Spanò alla tromba, Giuseppe Manti al basso e Giuseppe Fotia alla batteria. Si passa poi alla musica di Gianni San Filippo ed Enzo Romeo Dj con Enrys Voice. Per l’occasione è prevista anche una performance degli artisti di GiocoleReggio.

Il pranzo di Ferragosto

Il Veliero non dorme mai e, il giorno successivo, vi attende per un pranzo da leccarsi i baffi. È ormai risaputo, infatti, che il lido di Saline Joniche non è solamente la location perfetta per trascorrere qualche ora al mare, ma anche il luogo perfetto in cui decidere di consumare pranzi, cene, o squisite merende magari a base di granita!

Per il 15 agosto 2022, i gestori de Il Veliero hanno voluto offrire ampia scelta ai propri ospiti con tre diverse proposte culinarie: menù di pesce, di carne e baby per i più piccini.

Preferibile la prenotazione entro venerdì 12 agosto.

Maggiori informazioni

Il lido Il Veliero si trova in via Pantanelle, 89060 Saline Joniche (RC).

Info & Prenotazioni cena e tavoli privè al 3922423783.

Visita le pagine Facebook e Instagram.