Arriva il giorno palindromo: non capitava da più di 900 anni

Domenica 2 febbraio 2020 sarà una data palindroma, che si può leggere da sinistra a destra e viceversa: 02.02.2020.

L’ultima volta è stata l’11 novembre dell’anno 1111 (11.11.1111), il mondo era nel pieno del Medioevo e per la prossima dovremo aspettare il 12 dicembre 2121 (12.12.2121). La domenica che avvicina rappresenta, dunque, una data che passerà alla storia.

Esistono 366 giorni palindromi in 10.000 anni e il 2 febbraio del 2020 è uno di questi. In questo secolo è già accaduto numerose volte, solamente in Italia. La regola non vale, ad esempio, per Stati Uniti e Canada in cui per scrivere la data viene annotato prima il mese e, successivamente, il giorno. Questa volta la data palindroma è, invece, ‘globale’.

I più giovani potranno assistere tra 72 anni a un evento unico, la data palindroma bisestile: il 29 febbraio del 2092.