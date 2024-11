Fidapa entrerà nelle carceri di Reggio per il concerto di Natale

Venerdi 18 dicembre 2015 alle ore 9.30, La Fidapa sez.rc in occasione del Santo Natale entrerà nelle carceri di Reggio Calabria, per portare un pò di sollievo e di solidarietà ai detenuti e a alle detenute, con un concerto di musica napoletana organizzato dalla nostra socia Serenella Fraschini noto Soprano reggino che si esibirà insieme ai suoi allievi del Conservatorio Cilea per regalare un momento musicale a chi è meno fortunato e vive una condizione di disagio e di difficoltà. Nel corso della manifestazione per ” I Talenti delle Donne” tema nazionale della nostra associazione. La Presidente Fidapa Bruna Siviglia premierà con una targa al merito per il lavoro svolto nell’ambito lavorativo la Dott. Carmela Longo Direttrice della Casa Circondariale di Reggio Calabria e socia Fidapa RC e Serenella Fraschini per l’impegno profuso nel corso di questi anni nell’ambito dell’arte e della musica.

All’iniziativa sarà presente anche il Garante dei diritti dei detenuti.