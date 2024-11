La Rugby Reggio Calabria cede nel finale

La Rugby Reggio Calabria non riesce a bissare il successo casalingo ottenuto con l’Amatori Messina e incassa la sesta sconfitta stagionale: a uscire vittoriosa dal San Cristoforo è infatti l’Amatori Catania, che con una meta nel finale conquista cinque punti e sale al secondo posto in classifica; ai reggini, come in occasione della gara con il Benevento, resta in tasca il solo punto di bonus difensivo, che permette loro di risalire a -10 con ancora tre gare della pool territoriale da disputare.

Nel primo tempo, dopo il piazzato sbagliato dall’estremo ospite Borina, a muovere il tabellino sono i padroni di casa che con Bercich trovano la marcatura pesante: Mitchell non trasforma, Rugby Reggio avanti 5-0. Borina accorcia per i suoi con un calcio di punizione, Mitchell risponde e ristabilisce le distanze, 8-3 il parziale. Nei minuti finali, cartellino giallo per il pilone reggino Ippolito e ospiti che trovano la meta del pareggio con Vasta: Borina non trasforma, 8-8 all’intervallo. In apertura di ripresa, uno-due Amatori: seconda meta di Vasta trasformata da Borina e meta di Cosentino, non trasformata, per il +12 ospite. Superiorità numerica ora in favore dei padroni di casa per il cartellino giallo a Vasta e doppia marcatura ravvicinata anche per i reggini: prima Cervasio poi Imbalzano varcano la linea di meta, Mitchell fa uno su due dalla piazzola e punteggio in parità, 20-20. La meta che decide l’incontro arriva nei minuti finali, con l’ala Scuderi abile a marcare in bandierina: Borina non trasforma e al fischio finale del Sig. Di Blasio di Napoli la partita si chiude sul 20 – 25.