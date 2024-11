L’Automobile Club di Reggio Calabria saluta il 2015

“Il 2015 è stato l’anno in cui l’Automobile Club di Reggio Calabria ha avuto l’obiettivo di diffondere nel territorio la cultura della mobilità sostenibile, della guida prudente e della sicurezza stradale. Per il 2016 si conferma l’impegno in questo senso al 100%”.

Con queste parole il presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, avvocato Santo Alfonso Martorano, saluta l’anno che sta per concludersi, ribadendo l’attenzione dell’Ente al territorio e l’interesse per le sinergie con scuole, enti locali e istituzioni.

“L’Automobile Club di Reggio Calabria -prosegue il presidente Santo Alfonso Martorano- nel corso del 2015 ha rinnovato il Consiglio direttivo ed ha avuto un nuovo direttore (la dottoressa Donatella Bolignano ndc), ampliando il suo raggio di attività attraverso convegni sulla sicurezza stradale, iniziative di formazione sul tema della guida sicura, iniziative sportive come la Santo Stefano Gambarie e tantissimi raduni di auto storiche. Grande anche il lavoro svolto dalla nostra nuova commissione sportiva presieduta dal vice presidente Salvatore Lipari. L’anno venturo queste attività saranno confermate, nella consapevolezza che compito specifico dell’Automobile Club è contribuire alla formazione degli automobilisti, soprattutto dei più giovani ed inesperti. La prudenza sulle strade non è mai troppa e quindi raccomando molta attenzione anche a quanti nel corso di queste festività saranno in viaggio per raggiungere i propri cari. A nome di tutto l’Ente, a loro vanno i miei più sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo”.

Un 2015 ricco di soddisfazione per il sodalizio di Via De Nava che si concluderà con la consapevolezza che il prossimo anno servirà per confermarsi e migliorarsi ancor di più. Da sempre punto di riferimento per tutti gli automobilisti della provincia reggina, il personale degli uffici di Via De Nava punta alla riconferma in grande stile dimostrando di essere sempre all’altezza della situazione.

Presso i locali dell’Automobile Club Reggio Calabria siti in Via de Nava, il presidente Santo Martorano e la direttrice Donatella Bolignano, hanno incontrato tutti i collaboratori dell’Ente per il consueto scambio di auguri.