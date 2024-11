Al Parco Ecolandia il Festival dell’innovazione

Al Parco Ecolandia, domani 30 dicembre dalle 14.30 in poi, prenderà il via il Festival dell’innovazione, che prevede la presentazione dei progetti realizzati nell’ambito dell’Agenda Strategica curata dal Polo di Innovazione per l’Energia e l’ambiente – NET.

Per tutta la durata dell’evento il Parco Ecolandia sarà gratuitamente aperto al pubblico con l’accesso alle strutture e alle attrazioni situate al suo interno.

Durante il pomeriggio saranno presentati i progetti realizzati dal Polo, in particolare:

– SI.RE.JA – soluzioni innovative per l’autorecupero da biomassa nei distretti agricoli al fine di produrre energia pulita

– Green Ports – aumento dell’efficienza energetica dei porti tramite lo sfruttamento delle onde marine

– Smart Grid – soluzioni per aggregazioni di utenze che si coordinano per trarre massima convenienza dalla produzione di energia da fonte rinnovabili

– Intonaco Natura – riscoperta di tecniche costruttive tradizionali e conoscenze foggiate da lunghi periodi di sperimentazione empirica.

– No Gas – sviluppo della metodologia e delle strumentazioni inerenti le emissioni diffuse, comprensivo di ricerca sensoristica e software;

– Sus Pav – Pavimentazione “intelligente” capace di ridurre il disturbo sonoro, l’isola di calore ed il “ruscellamento” migliorando al tempo stesso la sicurezza stradale.

– IMPV – concentratori solari per pannelli fotovoltaici di nuova concezione caratterizzati da scarsa o nulla sensibilità all’effetto di deriva termica.

Allevamento della Spigola in regime Biologico Naturale con integrazione della dieta mediterranea.

Inoltre saranno presentate le Officine del Riuso realizzate all’interno del Parco Ecolandia:

FabLabNET – Laboratorio attrezzato per lo sviluppo di processi di autocostruzione, di modellazione, di stampa 3D e creazione di prototipi, nonché di utilizzo del Laser Scanner e attrezzature specifiche per servizi innovativi di architettura e ingegneria;

Atelieur NET Laboratorio artigianale del riciclo per la realizzazione di prodotti provenienti prevalentemente dal riuso di materiali naturali;

Ecochiosco, struttura realizzata con arredi naturali e di riuso, destinata alla valorizzazione di esperienze innovative nel settore della somministrazione di cibi e bevande a km.0 ;

Laboratorio Jatropha, struttura attrezzata per la valorizzazione energetica di semi oleoginosi di “jatropha curcas” e l’utilizzo dei residui per la produzione di saponi e altri derivati naturali.

PROGRAMMA

ore 14.30 Illustrazione dei Progetti Agenda Strategica e Visita alle Officine del Riuso

ore 19.00 Concerto Jazz presso l’Eco-Ristorante l’AtTrattoria all’interno del Parco Ecolandia