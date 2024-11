La Virtus Reggio chiude un 2015 ricco di successi

La Società di Ginnastica Ritmica” Virtus Reggio” conclude in maniera magistrale il 2015, con il coinvolgente ‘Concerto di Natale’ del Corona Chorus ,patrocinato dal Comune di Reggio Calabria nella cornice del Teatro” Francesco Cilea”,svoltosi il 23 Dicembre e andato in onda su RTV la sera di Natale.Le ginnaste della Virtus,durante la prestigiosa serata, hanno rappresentato in maniera coinvolgente la “Liturgical Dance” (la danza dello Spirito) ,accompagnando il coro durante l’esecuzione di alcuni dei più moderni canti Gospel. Le atlete, Aiello Dorotea, Brancati Rita, Campolo Marina, Mansueto Claudia e Schiavone Nicole(costumi di Claudia Morabito),sotto la guida della loro Istruttrice Loprevite Carmen, hanno incantato il pubblico del Cilea accorso numeroso, con la loro maestria, eleganza ,leggiadria e spiccata presenza scenica ,suscitando grande ammirazione e consensi unanimi.

Questo evento va a concludere un anno ricco di successi e soddisfazioni per la Virtus. La società infatti ha conquistato ben 4 Medaglie d`Oro durante le Finali Nazionali di Ginnastica (Pesaro 2015) ,portando a quota 18 i propri TITOLI ITALIANI. Particolare nota di merito per la prestigiosa competizione Sincrogym 3-4 fascia ‘Senza Attrezzi’ ,unica Societa` del Centro-Sud ad avere ottenuto tale risultato in questa competizione di altissimo livello a cui partecipano sia societa’ di ginnastica ritmica che di artistica.Ulteriore soddisfazione arriva a novembre quando,presso il Palazzo del Consiglio Regionale,si e`svolta la Cerimonia delle “Benemerenze Sportive”e il Presidente Rocco Loprevite,insieme alla Direttrice tecnica Caterina Albanese sono stati insigniti ,da parte del CONI NAZIONALE della “Stella al Merito Sportivo d’Argento ” e della “Palma al Merito Tecnico”.A conclusione di un anno ricco di successi,tutte le allieve della Virtus hanno partecipato inoltre alla tradizionale manifestazione Natalizia e di fine anno, per il consueto scambio d’augurio con le famiglie e tutto lo staff tecnico.