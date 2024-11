Workshop “marketing oriented” a Reggio Calabria

di Fabiana Tripodi – La vitalità del rapporto che un’impresa ha con i propri clienti è un indicatore che non appare in bilancio ma è sempre di più il parametro principe per la massimizzazione del profitto.

E’ dimostrato che più le imprese hanno approcci “marketing oriented” più facilmente raggiungono risultati virtuosi, al di là delle dimensioni e dei mercati di riferimento di competenza; tutto deve sempre rispondere alle aspettative del cliente.

Il workshop dal titolo “Lo scenario competitivo in cui opera l’impresa e l’individuazione dei desiderata del cliente” si terrà in due giornate – martedì 19 e mercoledì 20 gennaio 2016, dalle ore 9 alle ore 18 – presso la sede camerale sita in Via Tommaso Campanella 12 a Reggio Calabria.

Nel corso di questi due incontri gratuiti dedicati alle imprese reggine saranno approfondite tecniche di base e strumenti per effettuare “piccole” ricerche di mercato e per elaborare offerte efficaci ed adeguate ai bisogni dei potenziali clienti.

In particolare si parlerà di vari argomenti:

analisi del mercato di riferimento in cui opera l’impresa;

concorrenza;

rapporto con i clienti;

individuazione dei bisogni dei consumatori;

ricerche di mercato;

definizione dell’offerta.

Per iscriversi é necessario compilare la Scheda di adesione sul sito della Camera di Commercio di Reggio Calabria, dove è possibile anche consultare l’intero programma.

Per informazioni:

Servizio Competitività delle imprese e del territorio

Tel. 0965/384267 -233 –254 – 234

E-mail: sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it