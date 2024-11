Il rapper e cantautore Coez in concerto a Reggio Calabria

di Laura Maria Tavella – Coez sarà in concerto a Reggio Calabria, alla Luna Ribelle, il 13 Febbraio.

Il rapper e cantautore ha aggiunto la tappa di Reggio Calabria al suo tour,che sta registrando un sold out dopo l’altro, per presentare il nuovo disco “Niente che non va”, uscito il 4 settembre 2015 su etichetta Carosello Records e prodotto da Riccardo Sinigallia.

L’album è entrato direttamente al 2° posto della classifica degli album più venduti in Italia,entrando direttamente nella top10 della classifica ufficiale GFK e restandoci per 4 settimane.

Coez si esibirà dal vivo con i brani del nuovo disco, come “La rabbia dei secondi” e “Jet”, primi due singoli dell’album, e nel singolo “Non erano fiori”, che nel 2013 lo ha consacrato come uno dei personaggi della scena indipendente di maggior peso in Italia.

L’artista, che ha partecipato anche al nuovo disco di Marracash nel brano “A volte esagero” (feat. Salmo & Coez), si esibirà dal vivo, con la sua band, composta da:

-Giuseppe Whtrsh “banana” di Nola – Dj

-Giuseppe “Passerotto” d’Ortona – Batteria

-Alessandro “Gaspare” Lorenzoni – Chitarra

Non perdere l’appuntamento musicale più interessante del mese: Coez inizierà il suo concerto alle 22.35, per un’ora e mezza di musica live dal sound davvero unico!