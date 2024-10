“A volte ritornano”: al 241 Bella Bar aperitivo sul mare a suon di Spritz

Bella musica, bella gente, Bella Bar. Ecco a voi gli ingredienti del successo del beach truck di Reggio Calabria. Il furgoncino arancione che, nel corso di questa estate, vi ha conquistato, torna con un imperdibile evento: Aperol Spritz Party.

Tanti spritz, tanti gadget e l’immancabile food targato 241 Bella Bar vi faranno compagnia per una giornata all’insegna del relax e del divertimento. L’appuntamento è per domani, venerdì 23 agosto. Si comincia alle ore 18:00 con il live di Vicky Dj, l’artista che grazie alla sua musica è riuscito ad entrare nella Hit Mania Estate 2018.

Il 241 Fiat del ’69 sarà aperto, come sempre, da mattina a sera, per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata in spiaggia. Reggini in vacanza, turisti italiani, stranieri o habituè poco importa, il Bella Bar sarà in grado di risollevare il vostro morale e portarlo alle stelle. Non è di certo un caso se il motto è: “Food, drink & fun”.

L’evento, ideato dallo staff del beach truck, ha un nome molto particolare: “A volte ritornano”. Una dedica speciale a tutti coloro che da Reggio sono partiti in cerca di fortuna, per realizzare un sogno, o solamente per un breve viaggio e che nel mese di agosto hanno fatto ritorno in città.

Pensate alla musica, all’odore del mare ed a quello del cibo del vostro aperitivo in spiaggia. Resistere è praticamente impossibile.

COME ARRIVARE

Il 241 Bella Bar è semplice da raggiungere, fatevi aiutare da Google Maps o dagli amici che hanno già avuto il piacere di incontrarsi al beach truck. Il noto furgoncino arancione si trova all’interno del Free Spirits di Pellaro.