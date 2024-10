Quando un furgone diventa bar: ecco l’innovativo beach truck di Reggio Calabria – FOTO

"241 Bella Bar è un'ispirazione. Come quando vedi qualcosa in un posto e pensi perché da me non c'è?". Ecco l'evento del 10 agosto al beach truck

Alessandro Bellantoni, viaggiatore reggino, dopo aver visitato il mondo, ha deciso di tornare nella sua terra di origine.

“241 Bella Bar è un’ispirazione. Come quando vedi qualcosa in un posto e pensi perché da me non c’è?”.

Ecco, Alessandro con il suo bellissimo furgone arancione voleva portare a Reggio Calabria una nuova tipologia di ‘bar’. Un classico beach truck che, fino al 2019, nella città dello Stretto ancora mancava.

“La cosa bella di questo 241 Fiat del ’69? Come potrete immaginare dal nome’ Beach truck’ si trova sulla spiaggia a pochi passi dal mare, è aperto da mattina a sera e conosce i modi migliori per risollevare il morale di turisti e reggini”.

L’aperitivo al tramonto è ovviamente il momento clou delle giornate di ‘Bella Bar’, ma per chi ama vivere un po’ fuori dagli schemi è possibile scegliere sia il pranzo che la cena. Il furgone è operativo fino a tarda notte.

Posizionato a ridosso del mare, al 241 è possibile non solo consumare speciali cocktail e pietanze, ma godere della buona musica e del relax che solo la spiaggia è in grado di regalare. Sarà quel tocco esotico che ricorda un pò i Caraibi, la bella gente che lo frequenta, o semplicemente l’aria frizzante del mare, ma il ‘Bella Bar’, in poco tempo, è divenuto un punto di riferimento per sportivi e balneanti.

Bella Bar si trova infatti in una delle spiagge più frequentate della parte meridionale di Reggio Calabria. Stiamo parlando di Pellaro, meta prediletta per il kitesurf.

LA NOTTE DELLE STELLE AL 241 BELLA BAR

Immaginate di poter trascorrere una ‘Notte dei desideri‘ lontano dal caos che, solitamente, contraddistingue questo giorno. Il mare, la spiaggia, un falò, qualche amico, la musica e le risate. É questa la proposta del 241 Bella Bar che vi invita a vivere insieme un 10 agosto ‘free’, all’insegna del relax dal tramonto all’alba.

“Venite a vedere quanto si sta bene qui. E ricordate che qui si vive young wild & free spirits”.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Il ‘241 Bella Bar’ si trova all’interno del circolo sportivo Free Spirits a Pellaro. Impossibile non riconoscerlo!

Segui la pagina instagram