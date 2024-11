Santo Stefano-Gambarie: ecco il programma

Tre slalom e la storica cronoscalata “Santo Stefano-Gambarie”. Definito il programma delle competizioni automobilistiche per la stagione agonistica dell’anno in corso.

Alla presenza del presidente dell’Ac Reggio Calabria, Santo Alfonso Martorano, dei due vice Nino Gullì e Salvatore Lipari e della direttrice Donatella Bolignano, nel salone degli uffici di Via De Nava, nel corso di una riunione tecnica è stato reso ufficiale il programma delle gare.

Si parte domenica 5 Giugno con lo slalom “Mannoli-Gambarie” organizzato dall’Associazione dilettantistica Sportiva “Piloti per passione” del presidente Pino Denisi.

Sempre nel mese di Giugno, precisamente il 26, la classica “ciliegina sulla torta” con il nuovo starter della storica cronoscalata “Santo Stefano-Gambarie” allestita dalla Nuova Commissione Sportiva dell’Automobil Club Reggio Calabria che richiamerà sui tornanti dell’Aspromonte tutti i migliori piloti ed i tantissimi appassionati dei motori che accorreranno in massa per acclamare i bolidi sfrecciare ed i propri beniamini. La Commissione Sportiva dell’Ac Reggio si avvarrà della collaborazione tecnica del team “Condina Sport” dell’infaticabile Mimmo Condina.

Subito dopo l’estate, il 25 Settembre, prenderà il via la prima edizione dello slalom “Città di Oppido Mamertina”, una gara fortemente voluta ed allestita dal vice presidente dell’Ac Reggio nonché responsabile della Commissione Sportiva, Salvatore Lipari. Uno slalom che l’intraprendente vicepresidente ed il suo staff hanno messo in cantiere con tanti sacrifici ed abnegazione.

Chiuderà gli impegni motoristici, lo slalom di Sambatello in programma il 13 Novembre allestito dall’Associazione “Piloti per Passione”

“Non solo slalom e cronoscalata- afferma il responsabile della Commissione Sportiva dell’Ac Reggio, Salvatore Lipari- ma anche sfilate di Ferrari, Porche, Minicar, Kart ed Auto storiche nel corso dell’anno. Ringrazio sin da adesso tutti coloro che contribuiranno alla buona riuscita delle varie manifestazioni sportive che si svolgeranno sul territorio della provincia reggina”.

Salvatore Lipari e la sua Commissione Sportiva lavorano duramente ma nel contempo il sodalizio di Via De Nava cerca di creare tutti i presupposti per il buon andamento delle competizioni.

“A tal proposito –esordisce la direttrice dell’AC Reggio Calabria, Donatella Bolignano- insieme al presidente Martorano ed al vice Lipari invitiamo tutti i piloti ad avvicinarsi alla nostra sede per tutto quello che concerne le pratiche burocratiche (visita, prova, rinnovi etc) dei tesseramenti Csai. Invito anche gli amanti dei motori per quello che concerne eventuali aspirazioni per ricoprire i ruoli di Commissari di percorso ed i vari settori di competenza”.