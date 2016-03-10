City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

All’Università Mediterranea la conferenza sulla “Ferrovia jonica”

10 Marzo 2016 - 10:18 | di Vincenzo Comi

All’Università Mediterranea la conferenza sulla “Ferrovia jonica”

Domani 11 marzo 2016 alle ore 18,00 presso il Salone delle conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi Mediterranea – via T. Campanella n°38, avrà luogo la conferenza tenuta dal Prof. Domenico Gattuso – docente della Mediterranea – sul tema “Ferrovia jonica su standard europei come opportunità per lo sviluppo turistico”

La conferenza è organizzata dal Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano , in collaborazione con Italia Nostra di RC ed il FAI di RC, e patrocinata dall’Ateneo reggino.

FERROVIAJONICA (2)

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Università Mediterranea Attualità Studenti
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?