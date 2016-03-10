All’Università Mediterranea la conferenza sulla “Ferrovia jonica”

Domani 11 marzo 2016 alle ore 18,00 presso il Salone delle conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi Mediterranea – via T. Campanella n°38, avrà luogo la conferenza tenuta dal Prof. Domenico Gattuso – docente della Mediterranea – sul tema “Ferrovia jonica su standard europei come opportunità per lo sviluppo turistico”

La conferenza è organizzata dal Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano , in collaborazione con Italia Nostra di RC ed il FAI di RC, e patrocinata dall’Ateneo reggino.