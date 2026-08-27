FdI-ECR, Simona Monteleone referente per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria

Rafforzare ulteriormente il collegamento tra le istituzioni europee e il territorio, creando una rete sempre più capillare di ascolto e confronto con amministratori locali, imprese, professionisti, associazioni e realtà sociali.

L’incarico a Simona Monteleone

Con questo obiettivo l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Denis Nesci, coordinatore del Gruppo ECR nella Commissione per lo Sviluppo Regionale (REGI) del Parlamento europeo, ha conferito alla dottoressa Simona Monteleone l’incarico fiduciario di Consigliere per le Relazioni Istituzionali e lo Sviluppo Territoriale – Referente dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria.

Nesci: «Una presenza concreta sui territori»

«Continuiamo a costruire una presenza concreta sui territori – dichiara Nesci – perché sono convinto che l’Europa debba essere sempre più vicina alle comunità locali. Il nostro compito è creare un collegamento diretto tra Bruxelles e la Calabria, raccogliendo esigenze, proposte e progettualità e facendo conoscere maggiormente le opportunità offerte dalle politiche europee».

Il raccordo con enti, imprese e associazioni

Nel suo incarico la dottoressa Monteleone contribuirà alle attività di ascolto e raccordo con sindaci e amministratori locali, enti pubblici, associazioni di categoria, terzo settore, ordini professionali, imprese e parti sociali, favorendo inoltre momenti di confronto e approfondimento sulle politiche e sulle opportunità europee.

«Rafforzare il lavoro nell’Area Metropolitana»

«La scelta di Simona – prosegue Nesci – nasce dalla volontà di rafforzare ulteriormente il lavoro che stiamo portando avanti nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Vogliamo una struttura capace di ascoltare, dialogare e trasformare le istanze locali in un’interlocuzione costante con le istituzioni. Sono certo che Simona saprà svolgere questo incarico con serietà, entusiasmo e grande attenzione verso le esigenze delle nostre comunità».

«Continueremo a lavorare – conclude Nesci – per portare l’Europa nei territori e, allo stesso tempo, far arrivare con maggiore forza la voce dei territori in Europa».