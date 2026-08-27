Il Catona Calcio si presenta sul lungomare: entusiasmo per la stagione 2026/2027

Nella splendida cornice del lungomare di Catona si è svolta ieri sera la presentazione ufficiale dell’ASD Catona Calcio per la stagione sportiva 2026/2027, annata che vedrà la formazione biancazzurra protagonista del campionato di Promozione.

Una serata di festa, partecipazione ed entusiasmo, che ha visto salire sul palco una rosa composta da 28 calciatori, insieme allo staff tecnico e alla dirigenza della società, pronti ad affrontare con determinazione una nuova e importante stagione.

La presentazione della rosa sul lungomare di Catona

A condurre la serata sono stati la presentatrice Mariangela Zaccuri e il giornalista Giuseppe Calabrò, che hanno accompagnato il pubblico attraverso la presentazione della rosa e dei protagonisti del nuovo Catona Calcio.

La dirigenza rivolge un sentito ringraziamento all’organizzatore di eventi PUBLIDEMA, per aver dato alla società la possibilità di presentare la squadra all’interno della propria serata, contribuendo alla riuscita di un appuntamento così importante per tutta la comunità catonese.

Bilardi porta i saluti del sindaco Cannizzaro

Un ringraziamento particolare va inoltre al consigliere comunale Paolo Bilardi, presente sul palco in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, che ha portato i saluti del sindaco Francesco Cannizzaro e i suoi auguri per una stagione ricca di soddisfazioni.

Nel suo intervento, il consigliere Bilardi ha sottolineato il particolare legame con la società e con il territorio: «Sono felice di essere qui questa sera come figlio di questa terra. Anch’io, da bambino, ho indossato i colori biancazzurri e per questo motivo sento particolarmente questo momento. Auguro al Catona Calcio di poter salire sempre più in alto».

Cotroneo: «Un traguardo costruito in 14 anni di storia»

Ad aprire gli interventi è stato il direttore generale e fondatore Michele Cotroneo, che ha voluto rivolgere un doveroso ringraziamento a tutti i dirigenti che, nel corso di questi 14 anni di storia, hanno contribuito alla crescita della società e hanno permesso al Catona Calcio di raggiungere l’importante traguardo della Promozione.

Cotroneo, che ricopre anche il ruolo di consigliere della III Circoscrizione Reggio Nord, ha inoltre espresso la propria gratitudine al consigliere Bilardi e al sindaco Cannizzaro per la vicinanza e il sostegno dimostrati nei confronti dell’ASD Catona Calcio.

Le parole del presidente Ligato e del capitano D’Agostino

La serata è poi proseguita con le parole del presidente Rocco Ligato, che ha rivolto il proprio saluto alla squadra, alla dirigenza, allo staff e a tutti i presenti, formulando i migliori auguri per la nuova stagione.

A chiudere la scaletta della presentazione è stato il capitano Giovanni D’Agostino, che ha espresso tutto l’orgoglio di rappresentare la società: indossare la fascia al braccio di una realtà come il Catona Calcio, ha sottolineato, rappresenta un grande onore e una responsabilità.

La società desidera infine rivolgere un sentito ringraziamento a Francesca Cotroneo, che ha curato e stilato la scaletta della serata in ogni sua forma, contribuendo all’organizzazione e alla riuscita della presentazione.

L’ASD Catona Calcio ringrazia tutti coloro che hanno partecipato, i tifosi, le famiglie, gli amici, gli sponsor, le istituzioni e l’intera comunità di Catona che ha scelto di condividere questo momento.

Con la presentazione ufficiale della rosa prende così il via una nuova stagione. Il Catona Calcio è pronto a scendere in campo, con i colori biancazzurri e con l’ambizione di continuare a scrivere la propria storia.