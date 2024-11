Ecco come scrivere in stampatello, grassetto e barrato su WhatsApp

di Nicolino D’Ascoli – I tempi cambiano, non solo per l’uomo, ma anche per la tecnologia (e le due cose potrebbero essere correlate). nemmeno in tempo ad adattarsi all’ultima creazione imperdibile ed impeccabile, che il giorno dopo c’è subito un’altra novità pronta a stupire.

In “poco” tempo siamo passati dall’avere quattro spiccioli in tasca fino a possedere Iphone, Tablet e così via. Siamo passati da un semplice squillo, come segno di pensiero nei confronti della persona “squillata”, alla messaggistica istantanea, che non lascia spazio nemmeno ad un’ ipotetica risposta che subito siamo tartassati dai “migliaia” di gruppi dei quali facciamo parte.

Insomma, arrivati a questo punto tecnologico meglio non sapere quale potrà essere il futuro delle relazioni “fredde” (WhatsApp, Facebook, Messenger volenti o nolenti sono sempre rapporti interpersonali freddi, a dispetto del contatto umano) fra due o più persone. Magari si arriverà a prendere un caffè con amici, al bar o da casa, tramite una video chiamata, senza la necessità di prendere un mezzo e raggiungere in loco gli altri !!!

Ed anche i dettagli, che hanno sempre e comunque il loro perché, sono essenziali per fare la differenza. Dello stesso avviso è WhatsApp, che nell’ultima versione per smartphone Android e iOS ha introdotto una grande novità, il dettaglio che stupisce: la formattazione del testo. Adesso si potrà scrivere in grassetto, corsivo e barrato .

Al momento la formattazione è disponibile solo sull’applicazione per dispositivi mobili, non è supportata da WhatsApp Web, anche se utilizzando delle semplici formule che saranno sotto elencate, i messaggi che saranno aperti tramite App per smartphone verranno visualizzati in maniera corretta.

L’update che introduce il testo formattato, stile Google Plus, richiederà l’aggiornamento dell’ultima versione dell’applicazione ed anche un aggiornamento via server, per questo motivo è probabile che la formattazione non sia ancora disponibile per tutti gli utenti che hanno Whatsapp.

Veniamo ora al dunque, ecco come sarà possibile utilizzare la formattazione su WhatsApp:

Per il grassetto occorre aggiungere un asterisco (*) prima e dopo la parola: Es. *CityNow*

Per il corsivo occorre aggiungere un underscore (_) prima e dopo la parola: Es. _CityNow_

Per il barrato occorre aggiungere una tilde (~) prima e dopo la parola: Es. ~CityNow~

Provare per credere!