Cividini, capitano della Futura: ‘La stagione più dura, ma il futuro è gialloblù’

Il capitano della Futura, Jean Carlos Cividini, vive con determinazione la stagione appena conclusa, quella che definisce “la più sofferta” della sua carriera.

L’infortunio lo ha tenuto lontano dal parquet per quasi tutto il campionato, un’esperienza che racconta con franchezza: “Non poter aiutare i miei compagni è stato straziante. Ci ho provato a tornare, ma a volte il corpo ha bisogno dei suoi tempi“.

Dalla tribuna ha osservato con occhio esperto l’evoluzione del campionato: “Livello altissimo, partite sempre equilibrate. Il futsal cresce e noi dobbiamo crescere con lui“. Ma ciò che più lo emoziona è il ricordo del sostegno dei tifosi: “La nostra curva è speciale, piena di famiglie e bambini. Quell’energia ti dà la carica per tornare più forte“.

Oltre al recupero fisico, Cividini si dedica con passione alla scuola calcio: “Con Panutti e Pizetta (suo compagni di squadra in A2 Elite) stiamo costruendo qualcosa di bello. I nostri ragazzi crescono, vincono e, soprattutto, si divertono“. Un progetto che guarda al futuro, così come il capitano guarda al suo ritorno: “Ho ancora tanto da dare a questi colori. La prossima stagione sarà la nostra rivincita“.

Con la grinta che lo ha sempre caratterizzato, Cividini chiude con un messaggio ai tifosi: “Grazie per non avermi mai lasciato solo. Tornerò per regalarvi altre emozioni indimenticabili“.