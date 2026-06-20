Spritzetto arriva a Reggio Calabria: 30 sfumature di Spritz nel cuore della città

Il nuovo cocktail bar di via Colombo punta su spritz, drink internazionali e un format giovane e conviviale

Nel cuore di Reggio Calabria sta per arrivare Spritzetto, un nuovo cocktail bar pensato per portare in città un format fresco, giovane e diverso.

Il locale nascerà in via Colombo 5, nella zona di Largo Colombo, a pochi passi da uno dei punti più frequentati del centro cittadino. Una posizione strategica, scelta per intercettare chi vive la città, chi esce per un aperitivo, chi cerca un drink di qualità o semplicemente un luogo informale dove fermarsi con gli amici.

Trenta sfumature di Spritz

Il nome racconta già molto dell’identità del locale: Spritzetto, lo Spritz dello Stretto.

Il focus principale sarà proprio lo spritz, proposto in tantissime versioni. Non una semplice alternativa all’aperitivo classico, ma una vera carta dedicata a uno dei cocktail più amati degli ultimi anni.

La promessa è chiara già dall’insegna: “30 sfumature di Spritz”. Trenta varianti pensate per incontrare gusti diversi, dai più tradizionali ai più curiosi.

Lo spritz, d’altronde, è ormai molto più di un cocktail. È giovane, colorato, leggero, conviviale. È il drink dell’aperitivo per eccellenza, capace di creare socialità e accompagnare i momenti di pausa, incontro e condivisione.

Un cocktail bar piccolo, ma completo

Spritzetto sarà un locale di piccole dimensioni, ma costruito con un’idea precisa: offrire un servizio curato e cocktail di qualità.

All’interno ci sarà tutto ciò che serve per lavorare bene al banco e preparare drink all’altezza delle aspettative. Non solo spritz, quindi. Il locale proporrà anche i grandi cocktail internazionali della lista IBA, affidati a giovani professionisti del settore.

Una squadra giovane, preparata e pronta a sorprendere il pubblico con tecnica, attenzione e passione per la miscelazione.

Gin tonic, birre, vino e prodotti calabresi

Accanto alla proposta principale, Spritzetto offrirà anche una selezione di gin tonic, non eccessivamente ampia ma studiata con cura e pensata per un pubblico giovane.

Non mancheranno poi birre e calici di vino, con uno sguardo particolare alle produzioni calabresi e italiane. Un modo per valorizzare il territorio senza rinunciare a una proposta semplice, moderna e adatta a diversi momenti della giornata.

L’obiettivo è chiaro: creare un punto di riferimento per chi cerca un aperitivo veloce, un drink da consumare in compagnia o una pausa informale nel cuore della città.

Spritzetto apre in via Colombo

Spritzetto si prepara quindi a portare a Reggio Calabria un’idea nuova di cocktail bar: dinamica, colorata, accessibile e con una forte identità.

Un locale pensato soprattutto per un pubblico giovane, ma aperto a tutti. Per chi vuole fermarsi, ma anche per chi preferisce prendere il proprio drink e continuare la serata tra le vie del centro.

Spritzetto si trova in via Colombo 5, 89125 Reggio Calabria.

Per informazioni e aggiornamenti segui la pagina Instagram @spritzetto_rc.