Incidente stradale in Calabria, un morto e tre feriti

Una donna è morta in un incidente che ha coinvolto la scorsa notte due auto lungo la strada statale 107, nel territorio di Caccuri.

I vigili del fuoco di Crotone, con il supporto del personale di Cosenza, hanno trovato sulla carreggiata un cavallo deceduto, mentre altri due esemplari vagavano liberi nelle immediate vicinanze.

La vittima era rimasta incastrata tra le lamiere della vettura; sono rimaste ferite altre tre persone. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale, il personale sanitario del Suem 118 e il medico legale.