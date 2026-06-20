Trebottoni tra le migliori gelaterie d’Italia: 4 anni consecutivi nella guida Gambero Rosso

La Gelateria Trebottoni di Reggio Calabria è stata inserita anche nella Guida Gelaterie d’Italia 2027 del Gambero Rosso, conquistando per il quarto anno consecutivo il riconoscimento dei Due Coni e confermandosi tra le migliori realtà del panorama nazionale della gelateria artigianale.

Un risultato che assume un significato particolare se si considera il percorso della gelateria reggina. In pochi anni Trebottoni è passata dall’essere una giovane realtà del territorio a diventare uno dei nomi più riconosciuti della gelateria calabrese, attirando l’attenzione di clienti, professionisti del settore e autorevoli guide gastronomiche nazionali.

La crescita della Gelateria Trebottoni

Alla base di questa crescita c’è una filosofia semplice: raccontare la Calabria attraverso il gelato. Dalle materie prime del territorio ai gusti che hanno contribuito a costruire l’identità della gelateria, ogni proposta nasce dall’incontro tra tradizione, ricerca e innovazione.

In pochi anni Trebottoni è riuscita a ritagliarsi uno spazio tra le realtà più interessanti della gelateria artigianale italiana, affiancando ai riconoscimenti ottenuti dalle principali guide di settore la partecipazione a eventi e collaborazioni contribuendo a promuovere l’immagine di Reggio Calabria ben oltre i confini regionali.

Il quarto riconoscimento consecutivo

La riconferma nella Guida Gelaterie d’Italia 2027 rappresenta oggi molto più di un premio. È la conferma di un percorso costruito giorno dopo giorno, fatto di studio, investimenti, sperimentazione e attenzione costante alla qualità.

«Quando abbiamo iniziato – dice Demetrio Romeo – essere inseriti tra le migliori gelaterie d’Italia era un obiettivo ambizioso. Oggi poter celebrare il quarto riconoscimento consecutivo ci rende orgogliosi e ci ricorda quanto sia importante continuare a migliorarsi ogni giorno. Questo risultato appartiene a tutto il nostro team e a tutte le persone che hanno scelto di credere nel nostro progetto.»

Trebottoni tra le eccellenze gastronomiche del Sud Italia

Con la riconferma nella guida 2027, Trebottoni consolida il proprio ruolo tra le eccellenze gastronomiche del Sud Italia e continua a portare il nome di Reggio Calabria all’interno dei più importanti percorsi di valorizzazione del gelato artigianale italiano.

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