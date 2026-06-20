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Reggio, Nuova Solidarietà celebra ‘La famiglia in musica’

L’estate di Nuova Solidarietà si apre con il coro Giovane Età, una serata dedicata alla famiglia tra pensieri, musica e poesia

20 Giugno 2026 - 15:27 | Comunicato Stampa

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È iniziata ieri, 19 Giugno 2026, l’estate di Nuova Solidarietà con una dedica speciale alla famiglia da parte del coro associativo “Giovane Età”. La serata si è articolata tra pensieri, musica e poesia.

La famiglia che “C’era una volta e per fortuna c’è ancora chi crede nella famiglia, che per me la vita migliora” (F. Sole). Questa famiglia fragile, imperfetta, che bisogna salvaguardare, perché in essa si apprendono i valori fondamentali del vivere comune: il rispetto; la condivisione; la tolleranza; la pazienza. Famiglia da sempre sostenuta ed accompagnata dall’Associazione che a lei dedica molti servizi di prossimità.

I brani proposti hanno spaziato dal 1971 al 2026 in un excursus che ha raccontato dall’innamoramento adolescenziale, alla scelta consapevole di formare una nuova famiglia e raggiungere il traguardo di una vita insieme.

Introdotta dalle toccanti parole della professoressa Dora Putortì, membro del coro, che ha delineato la fragilità, ma anche la resilienza della famiglia e in particolare il ruolo dei genitori.

Genitori che abbracciano i figli consapevoli di doverli preparare al loro futuro ed essere “gli archi dai quali i vostri figli sono lanciati come frecce viventi… sul sentiero dell’infinito” (K. Gibran).

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