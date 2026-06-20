Al via da Tropea il viaggio di Terra Madre 2026

Anteprima Terra Madre a Tropea con 150 produttori del Sud, incontri, degustazioni e show cooking tra agricoltura pulita e giusta

Il viaggio che porterà Terra Madre a Torino in settembre è partito ieri con la tre giorni di anteprima che fino a domani sarà ospitata a Tropea.



Con 150 produttori calabresi e delle Regioni del Sud Italia, fra incontri, conferenze, show cooking, degustazioni e attività per i bambini, l’iniziativa mette in luce il lavoro di mappatura svolto dalla rete di volontari di Slow Food, e quello della Regione Calabria, che con la sua squadra di esperti valorizza l’impegno per un’agricoltura pulita e giusta, oltre che buona.



“A Bologna, nel corso di Slow Wine Fair – spiega l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo – abbiamo immaginato di organizzare a Tropea Anteprima Terra Madre.

Dobbiamo credere nelle nostre capacità, il successo è frutto dell’impegno collettivo”.

“Il cibo – ha aggiunto la presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini – non può essere trattato come ogni altra merce.

Un sistema alimentare buono pulito e giusto implica un governo etico che passa da sovranità alimentare, sicurezza, accesso, qualità, sostenibilità e che non lascia spazio allo sfruttamento e al sacrificio di schiavi moderni sull’altare del prezzo basso”.

Tropea è un’icona assoluta del turismo nazionale e la Calabria vanta un primato assoluto: è la prima Regione a produzione biologica d’Italia e tra le prime in Europa.