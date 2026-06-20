Spareggi B Nazionale – Redel Viola sconfitta dalla Mazzoleni Pizzighettone a Sora

La Pallacanestro Viola ha affrontato al PalaPolsinelli di Sora (Frosinone) la Mazzoleni Pizzighettone. Primo quarto con molto equilibrio, buona partenza di Reggio Calabria e risposta immediata dei lombardi che si sono portati in vantaggio. L’inerzia è continuata a favore di Pizzighettone, bene i neroarancio prima dell’intervallo lungo che hanno chiuso a sette punti di svantaggio. Le triple della Viola del terzo quarto hanno consentito la rimonta, si è andati all’ultimo quarto sul -1. La Redel Viola, è stata sconfitta complice un ultimo quarto disastroso con un black out offensivo; dovrà vincere domani di almeno 9 punti contro Siena, che si era imposta sul Pizzighettone (77-68), per la promozione in Serie B Nazionale.

PRIMO QUARTO

Starting five neroarancio: Clark, Zampa, Laquintana, Maresca, Marini. Diversi errori per compagine. Clark dalla lunetta, due su due. Tripla di Maresca. Piccoli da tre. Segala per il vantaggio. Samija per il 10 a 5. Clark per il -3. Segala dalla lunetta, due su due. Tripla di Marini. Beghini per Pizzighettone. Tedoldi in sospensione. Samija dalla lunetta, due su due. Fiusco dalla lunetta, due su due. Piccoli segna e guadagna la lunetta, non trasforma il libero. Fernandez segna a fil di sirena. Si chiude il primo quarto sul 19 a 14.

SECONDO QUARTO

Piccoli in reverse. Ancora Piccoli per il 23 a 14. Coach Cadeo chiama Time Out. Laganà dalla lunetta, due su due. Tripla di Ndiaye. Laganà in penetrazione. Coach Baiardo chiama Time Out. Laganà per il -6. Tedoldi dalla lunetta, due su due. Tedoldi per il +10. Agbortabi guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Piccoli dalla lunetta, uno su due. Piccoli da sotto canestro per il 33 a 21. Coach Cadeo chiama Time Out. Ciaramella, zero su due ai liberi. Maresca dalla lunetta, tre su tre. Piccoli in reverse. Coach Baiardo chiama Time Out. Laquintana dalla lunetta, due su due. Laquintana servito da Marini. Si va all’intervallo lungo sul 35 a 28 per Pizzighettone.

TERZO QUARTO

Tripla di Maresca. Tripla di Laquintana che vale il -1. Piccoli in penetrazione. Segala dalla lunetta, uno su due. Clark dalla lunetta, due su due. Samija, due su due dalla lunetta. Diversi errori per compagine. Fernandez segna e guadagna la lunetta, sbaglia il libero supplementare. Marangon in gancio per il 40 a 40. Tedoldi per Pizzichettone. Beghini per il +4. Tripla di Fernandez. Tedoldi per i lombardi. Zampa e poi Mrangon per il sorpasso neroarancio. Beghini per il controsorpasso. Si va all’ultimo quarto sul 48 a 47.

QUARTO QUARTO

Samija per il +3. Coach Baiardo chiama Time Out. Tedoldi per il 52 a 47. Piccoli guadagna la lunetta. Coach Cadeo chiama Time Out. Piccoli dalla lunetta, uno su due. Agbortabi dalla lunetta, uno su due. Diversi errori per compagine. Beghini dalla lunetta, uno su due. Tripla di Marini. Ndiaye dalla lunetta, due su due. Samija in penetrazione. Piccoli dalla lunetta, due su due. Coach Cadeo chiama Time Out. Marini schiaccia. Coach Baiardo chiama Time Out. Risultato finale 60 – 53 per Pizzighettone.

Il tabellino

Mazzoleni Pizzighettone – Redel Viola Reggio Calabria 60 – 53 (19-14, 16-14, 13-19, 12-6)

Mazzoleni Pizzighettone: Ciaramella 0, Tedoldi 12, Ndiaye 7, Samija 15, Biondi NE, Beghini 7, Segala 3, Tolasi 0, Mana 0, Piccoli 16. Allenatore Baiardo

Redel Viola: Fiusco 2, Agbortabi 2, Marangon 4, Marinelli NE, Laganà 6, Fernandez 7, Zampa 2, Marini 8, Maresca 9, Clark 6, Laquintana 7, Macrillante NE. Allenatore Cadeo

Arbitri: Federico Dinoi di Roma e Francesco Buonasorte di Manfredonia (FG)