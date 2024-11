Una mostra dedicata a San Giorgio a favore dell’Hospice

La neo-associazione artistico culturale “VisionArte” apre la sua attività con un’esposizione a finalità benefica, nel rispetto del principio che ha ispirato la nascita del gruppo. “L’arte intesa non come modo per evadere dal mondo, ma come mezzo per legarsi ad esso nel modo più puro. L’arte è il tramite perché l’uomo possa essere Visione e , kantianamente, fine per l’uomo stesso, per il prossimo”. Nasce così l’idea di “puntare alle stelle” e di inserire nel contesto cittadino la solidarietà: la raccolta libera di fondi avverrà tramite vendita di biglietti e i fondi saranno interamente devoluti alla Fondazione Via delle Stelle, nell’ottica di regalare un sogno e di dare un contributo per i bisogni primari dei malati in cura presso l’Hospice. La mostra prevede l’esposizione di 16 opere tra pittura, fotografia e scultura sul tema di San Giorgio, seppur interpretato secondo le diverse inclinazioni e capacità artistiche dei singoli partecipanti. Gli orari per visitarla sono correlati alle attività previste dalla parrocchia. L’estrazione avverrà sabato 30 aprile alle ore 19.45 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso.

Per informazioni: scrivere a associazionevisionarte@gmail.com