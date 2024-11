Virtus Reggio, dominatrice assoluta

Campionato Regionale di Ginnastica “Trofeo Ragazzi” – 3 Aprile Catanzaro. Grandissimo successo per la Società di Ginnastica Ritmica “Virtus Reggio”,pluricampione d’Italia in carica in questa specialità che riconferma il proprio valore assoluto facendo l’en-plein nella trasferta Catanzarese, aggiudicandosi i 2 Titoli Regionali in entrambe le gare disputatesi.

Le ginnaste della Virtus si sono nettamente distinte sulle altre squadre avversarie nelle due prove della competizione, che prevedevano elementi di preacrobatica,elementi con gli attrezzi della ginnastica ritmica(fune e palla),elementi di destrezza,coordinazione e velocità eseguiti a tempo e con rispetto di regole imposte.

La Società riconferma cosi’ la propria supremazia in questo settore in cui da anni si attesta in vetta alla classifica Nazionale.Oltre all’esecuzione dei circuiti di destrezza,le ginnaste hanno eseguito due esercizi collettivi già presentati lo scorso anno alle Finali Nazionali di Pesaro,con l’utilizzo di due grandi attrezzi molto particolari e fantasiosi.

Anche in questa categoria,nel corso degli anni,la Virtus ha ottenuto tantissime soddisfazioni conquistando molti Titoli Italiani e Premi Speciali inerenti alla realizzazione del tema proposto.Ma ancor di più inorgoglisce il fatto di essere stata la prima Società a presentarsi in campo Nazionale con grandi strutture, sulle quali le ginnaste hanno lavorato in modo originale e creativo, eseguendo evoluzioni acrobatiche di grande impatto scenico ed emozionale.

Tutti questi successi gratificano e ripagano il meticoloso lavoro svolto dallo staff dirigenziale e tecnico, prof.Rocco Loprevite,presidente del sodalizio reggino, e dalle direttrici tecniche ed artistiche Caterina Albanese e Carmen Loprevite. Archiviato il campionato regionale si pensa gia’ alle prossime Finali Nazionali che si svolgeranno a Pesaro dal 17 al 26 Giugno.

Campionesse Regionali -Prima Fascia(8-11 anni) : Luana Alparone,Caterina Ambrogio,Rita Asciutto,Noemi Erbi,Greta Latella,Giada Messina,Aurora Modafferi,Giulia Nato,Stella Sergi,Martina Zara’.

Campionesse -Seconda Fascia(12-14 anni):Alessandra Arcudi,Marina Campolo,Roberta Crupi,Martina Dascola,Ester Gattuso,Elisa Gulli’,Noemi Lagana’,Chiara Marra,Giulia Mercurio,Roberta Retez.