Doppio Appuntamento al Teatro Primo di Villa San Giovanni

Sabato 16 aprile ore 21:00“I COLORI MATURANO LA NOTTE” – Confessioni di una diversa Alda Merini – con Marzia Ercolani e Stefano ScarfoneDomenica 17 Aprile ore 21:00“PALOMA” Stefano Scarfone e Lavinia Mancusi

COSTO BIGLIETTO SINGOLO SPETTACOLO EURO 12,00

COSTO BIGLIETTO DUE SPETTACOLI EURO 20,00

” I COLORI MATURANO LA NOTTE”

Confessioni di una diversa Alda Merini

Marzia Ercolani: voce e corpo narrante

Stefano Scarfone: musiche originali e sonorizzazioni

Adattamento liberamente tratto da

“L’altra verità: diario di una diversa” di Alda Merini

a cura di Marzia Ercolani

Ideato e diretto da Marzia Ercolani

L’attrice, autrice, regista Marzia Ercolani e il compositore chitarrista Stefano Scarfone intrecciano voci, suoni e melodie per restituire l’anima della grande poetessa, per riattraversare come artisti quella “Terra Santa” nella quale il sistema degli uomini sani ha appositamente confinato il libero pensiero, i poveri, le anime poetiche, l’intelligenza incorruttibile e le solitudini diverse, per annientare ogni traccia di una vita che rifiuta omologazione e controllo. Terra Santa luogo di storie nascoste, di istituzionalizzazioni e ospedalizzazioni, luogo che ha rappresentato la didascalica truce applicazione del potere che struttura le gerarchie umane. Luogo il cui sistema segreto e interno è velatamente applicato tutt’oggi ad ogni categoria sociale.

“Mi sveglio sempre in forma, e mi deformo attraverso gli altri”. A. M.

Alda Merini ci accompagna, con la sua ironia e la sua schiettezza, tra note poetiche e diari, nei padiglioni psichiatrici che sono stati la sua casa per lunghi anni. Ci presenta reparti infernali, luoghi di tortura, allucinazioni, amori innocenti, ossessioni, dannati senza colpa, mancanza d’amore e visioni di morte, solitudini e lucide ribellioni, dolci amicizie e brutali distacchi. Incontreremo il suo io di donna straziato, con i suoi occhi vedremo l’altra verità di una diversa tra i diversi.

Marzia Ercolani

Guarda il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=KCkRInSCEhI