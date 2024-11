“Mutazioni”, la personale della reggina i Emilia Labate

Le opere di Emilia Labate nascono in un momento di forte tensione tra la lotta e la resistenza, la vita e la morte, il chiaro e l’“oscuro”: sono i movimenti da cui emergono le forme, da cui prende vita la profondità, da cui preme per uscire il passato, sospinto indietro dal presente che si lancia nel futuro.

E’ la vittoria dell’espressione sul silenzio, è la nascita di nuova materia dalla tabula rasa.

Attraverso l’uso di diversi materiali, smalto, acrilico e olio, la pittura di Emilia Labate prende corpo, si mescola alla vita, protende dalla tela, richiama l’attenzione su quei piccoli particolari, spesso distrattamente ignorati, che informano di unicità l’ordinarietà dell’esistenza.

Emilia Labate è nata a Reggio Calabria nel 1961, dove ha frequentato il Liceo Cassico per poi laurearsi in Biologia presso l’Università degli Studi di Messina nel 1984.

Vive attualmente a Reggio Calabria.

La mostra sarà aperta venerdì 15 Aprile, dalle ore 18:00, sabato 16 Aprile 18:00 – 20:00 e domenica 17 aprile 18:00 – 20:00 c/o The Modernist Via Paolo Pellicano, 37/C Reggio Calabria