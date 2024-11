“Tutti al cinema”, i film in sala a Reggio Calabria

Ogni giovedi, su City Now, tutti i film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria. Hardcore! esperimento girato in prima persona, come nei videogame sparatutto. De Niro é “Nonno Scatenato”, al fianco dell´idolo delle teen ager Zac Efron.

NONNO SCATENATO

Lontani i tempi dei film impegnati girati dal fedele amico Martin Scorsese, Bob De Niro da diversi anni si presta a commedie che sembrano volerne offuscare il mito. “Nonno Scatenato” ultimo esempio, film che vede Jason (Zac Efron) pronto a sposarsi con la figlia del suo capo e diventare così socio nello studio legale del suocero. Quando però il puritano Jason cade nella trappola del nonno Dick (De Niro), che lo costringe ad accompagnarlo a Daytona per le vacanze di primavera, le sue nozze vengono messe seriamente a rischio. Tra feste, risse da bar e una serata epica di karaoke, Dick vuole godersi il viaggio più selvaggio della sua vita sempre al massimo

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario spettacoli: 18.30/20.30/22.30

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Diretto da Jon Favreau, scritto da Justin Marks e prodotto dalla Walt Disney Pictures. Il film è un remake in live action dell’omonima pellicola d’animazione del 1967, che a sua volta si ispira all’omonimo romanzo di Rudyard Kipling. Mowgli è costretto a lasciare la giungla quando la temibile tigre Shere Khan, segnata dalle cicatrici dell’uomo, giura di eliminarlo per evitare che diventi una minaccia. Il film è interpretato da Neel Sethi nei panni di Mowgli, con le voci di Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong’o, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito e Christopher Walken.

Multisala Lumiere, Sala De Curtis. Orario spettacoli: 17.30/19.45/22.30

CRIMINAL

L’agente della CIA Bill Pope viene ucciso e porta con sé nella tomba dei segreti fondamentali per salvare il mondo da unpotenziale attacco terroristico. Per risvegliare la coscienza di Bill e quindi i suoi ricordi, la CIA chiede l’aiuto del Dottor Franks, il quale ha sviluppato una nuovissima tecnica scienteifica per trasferire il pattern cerebrale di una persona nella mente di un’altra. Il “redivivo” Kevin Coster guida un cast d´eccezione, in questo action thriller che vede la presenza di Tommy Lee Jones, Michael Pitt, Gary Oldman e Ryan Reynolds.

Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario spettacoli: 18.30/20.30/22.30

HARDCORE!

Point Of View, più semplicemente “pov”. Nei videogame è un’abitudine, adesso arriva il primo lungometraggio girato con questa tecnica. Hardcore!, del regista russo Ilya Naishuller, é un esperimento nato in Italia, nel 2011. Comprando una videocamera GoPro, Naishuller, si riprese mentre sciava, da lí inizió tutto. Hardcore! è giratto quindi prima persona, la trama è piuttosto semplice: il protagonista si sveglia senza ricordare chi è o cosa gli è successo, e scopre che è diventato una specie di cyborg, con braccia bioniche e una forza sorprendente.

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario spettacoli: 18.00/20.00/22.00

IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO

Prequel/spin-off del film del 2012 Biancaneve e il Cacciatore, entrambi basati sui personaggi della fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm. Tra gli interpreti principali figurano Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain. Regia di Cedric Nicolas-Troyan.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orari spettacoli: 18.10/20.20/22.30

BATMAN V SUPERMAN – DAWN OF JUSTICE

Basato sui personaggi dei fumetti DC Comics, è il sequel de L’uomo d’acciaio del 2013 e la seconda pellicola del DC Extended Universe. Il film è scritto da Chris Terrio e David S. Goyer ed è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter e Gal Gadot Si tratta della prima pellicola live-action in cui compaiono sia Batman che Superman, e segna il debutto cinematografico in live-action di Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash. In Batman v Superman: Dawn of Justice, il genio del crimine Lex Luthor manipola Batman e Superman portandoli a scontrarsi tra di loro.

Odeon. Orari spettacoli: 19.15/22.00

NEMICHE PER LA PELLE

Margherita Buy e Claudia Gerini sono Lucia e Fabiola, ex moglie e la vedova del defunto architetto Paolo. Si detestano. Battibeccano perfino su chi debba occupare in chiesa il posto “d’onore” al primo banco. Sono caratterialmente agli antipodi e si ritroveranno a condividere la più incredibile delle eredità: il figlio del loro ex-marito. Un film di Luca Lucini. Con Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Paolo Calabresi, Gigio Morra.

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orari spettacoli: 17.00/18.45/20.30/22.30

VELOCE COME IL VENTO

Co-scritto e diretto da Matteo Rovere, é stato descritto come uno dei migliori film di azione nella storia del cinema italiano. Interpretato da Stefano Accorsi, é liberamente ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone.

Aurora. Orari spettacoli: 18.00 /20.15 / 22.30